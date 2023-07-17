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Bakan Fidan'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili kritik görüşme

Bakan Fidan'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili kritik görüşme
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması'na ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Etiketler tahıl koridor anlaşma
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