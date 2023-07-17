Bakan Fidan'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması hakkında telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması'na ilişkin son gelişmeler ele alındı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol