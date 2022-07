Bakan gençlere müjdeyi verdi: Ücretsiz dağıtılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 18-25 yaş arasındaki başvuran tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ''Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek." ifadelerini kullandı.

"Sizlere farklı bir perspektif kazandıracak"

Genç Ne Sever sitesine giren gençleri Bakan Kasapoğlu'nun "Kendinizi ve hayatı keşfederken, sanat ve sporun sizler için en doğru kılavuz olacağını biliyoruz. Katıldığınız her kültürel aktivite, seyahat ettiğiniz her yeni yer, okuduğunuz her bir kitap sizlere farklı bir perspektif kazandıracaktır. "Genç Ne Sever?" Platformu, sizlere bu kazanımları sağlamak için hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu platform aracılığıyla tecrübe ettiğiniz her deneyimin sizlere ilham olmasını, bugünden yarınlarınıza katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Sevgilerimle." mesajı karşılıyor.

Müzekart GNS nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde ‘’Genç Ne Sever’’ platformu kapsamında 18-25 yaş aralığındaki gençlerin 300’den fazla müze ve ören yerini ücretsiz gezmesine olanak sağlayan dijital bir karttır.

Müzekart GNS'ye kimler başvurabilir?

18-25 yaş arasında olan (18 yaşından gün almış ve 25 yaşını doldurmamış, 01.01.1997 ila 31.12.2004 tarihleri arasında doğan kişiler) ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvuru yapabilir.

Müzekart GNS'ye nasıl başvurulur?

Müzekart GNS için bu internet sitesi üzerinde bulunan ‘’Kayıt Formu’’ (ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, telefon, e-posta adresi, şifre, fotoğraf) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Paylaşılan bilgiler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden kontrol edilmektedir. Sisteme girilen bilgilerin kontrolü sağlandıktan sonra katılımcı sisteme girdiği e-posta adresi üzerinden bilgilendirilecektir. Katılımcı tarafına hediye edilecek Müzekart GNS dijital kart karşılığında 1 Temmuz-1 Ekim 2022 tarihleri arasında haftada en az 5 saat gönüllülük ve spor faaliyetine katılmayı kabul ve taahhüt edecektir. Gönüllülük ve spor faaliyetlerine yönelik yerler muzekartgns.com üzerinde belirtilmiş ve yönlendirici link bağlantısı eklenmiştir. Kayıt formu doldurulduktan sonra katılımcının e-posta adresine bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla e-posta iletilecektir. Katılımcı, Müzekart GNS dijital kartın kullanımı için ”Türkiye’nin Müzeleri” mobil uygulamasını akıllı telefonuna indirmeli ve muzekartgns.com adresi üzerinden doldurduğu formda belirttiği e-posta adresi ve şifre ile mobil uygulamaya giriş yapmalıdır. Bu madde içinde belirtilen tüm aşamalar, daha önce MÜZEKART sahibi olan veya MÜZEKART sahibi olmayan herkes için geçerlidir.

Müzekart GNS nerelerde geçerli?

300'ü aşkın müze ve ören yerinde geçerli.