Bakan Koca açıkladı: ''Koronavirüs Türkiye'yi ne zaman terkedecek ?''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurul Toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin "Bu virüs Türkiye'yi ne zaman terk edecek? Vakalarda gençlerde durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Dağılım aslında genel. Genç, orta yaş ve yaşlıyı fark etmeden herkeste yaygın bir şekilde görülüyor. Yaşlılarda daha ağır seyrediyor. Çin'den yardım ben geçen bahsetmiştim. Çin, bize bu noktada son derece iyi niyetle destek olmak istediğini belirtmiş oldular.

Bu tamamen ben bugün özellikle dikkat ederseniz tek tek herkesin kendisini virüs taşıyıcısı gibi görerek sosyal izolasyona evde hatta odasında izole etmesinin altını çizdim.

Biz ne kadar bu kurallara zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer. Ne kadar bu anlamda kural tanımazsak mücadeleyi sürdürmek zorlaşabilir."