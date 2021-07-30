Bakan Koca: Aşı yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 405 bin 579 doz koronavirüs aşısı uygulandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, 29 Temmuz'da uygulanan aşı dozuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Dün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316 bin 571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857 bin 710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231 bin 298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi" dedi.

29 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 261 bin 198 testte 22 bin 161 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 463 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 65,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 41,84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 40 milyon 491 bin 931, 2'nci dozda 25 milyon 970 bin 268 ve 3'üncü dozda 4 milyon 633 bin 896 olmak üzere toplam 71 milyon 96 bin 95 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis ve Şanlıurfa oldu.