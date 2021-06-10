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Bakan Koca aşılama için yeni programı açıkladı: Yarından itibaren başlıyor

Bakan Koca aşılama için yeni programı açıkladı: Yarından itibaren başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı programına yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da dahil edileceğini açıkladı.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Bu kapsamda; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

BERBER VE KUAFÖRLER DE AŞILANACAK
Ayrıca Bakan Koca, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" dedi.

Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin.

AŞILAMADA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı. Bakanlığın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan anlık verilere göre, saat 20.00 itibarıyla 18 milyon 735 bin 94 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 13 milyon 487 bin 69 kişinin ise ikinci dozları da tamamlandı.

Etiketler aşılama aşı aşılama programı yeni meslek grubu
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