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  3. 11 Kasım 2020 14:24

Bakan Koca: ''Birkaç gün içerisinde pek çok kişi hasta olacak''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: ''Birkaç gün içerisinde pek çok kişi hasta olacak''
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları koronavirüs konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, Covid-19'a karşı kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Koca, "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak. Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor" dedi. 
 

''Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi...''

Bakan Koca, diğer paylaşımında ise şu açıklamayı yaptı; Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor.''

 

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