Bakan Koca ile Bilim Kurulu Üyesi’nden farklı açıklamalar

Türkiye’de 1 Haziran itibariyle devreye sokulan ‘normalleşme’ adımları ardından günlük vakalarda yeniden artış başladı. Bu durumun nedenine ilişkin ise net bir bilgi mevcut değil. Konu hakkındaki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap’ın açıklamalarının birbirine zıt içerikte olması dikkat çekti.

1 Haziran’da devreye sokulan normalleşme adımları, bilim insanları tarafından ‘ani bir nitelik’ taşıdığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Vakalarda artış yaşanabileceğine dair yapılan uyarılar ardından 10 Haziran’dan itibaren vaka artışı yaşanmaya başladı, 12 Haziran’da ise günlük vaka sayısı bini geçerek gelinen aşamada bin 500 seviyesine çıktı. Mevcut seviyedeki vaka sayısı en son mayıs ayının ortalarında kaydedilmişti.

AKSİ YÖNDE AÇIKLAMALAR

Vaka artışının arka planına dair ayrıntılı bilgiler ise, Sağlık Bakanlığı’nın bilgi paylaşımının hayli sınırlı olması nedeniyle, mevcut değil. Konuya dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap’ın açıklamalarının birbirinin zıttı nitelik taşıması dikkat çekici.

Sağlık Bakanı Koca, dünkü vaka sayısını paylaştığı tweetinde, “Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin” dedi. Koca, bu bölgeler ve grup davranışlarına ilişkin bilgi vermedi.

Buna karşılık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap’ın açıklaması, Koca’nın iddiasının tam tersine işaret ediyor. Hürriyet Gazetesi’nden Sedat Ergin’e konuşan Azap, “Artışlar belli odaklardan kaynaklanmıyor” dedi. “Belli bir odakta kümelenme, yaygınlığa işaret etmediği için mücadele açısından daha tercih edilir bir durumdur” ifadelerini kullanan Azap, şöyle devam etti: “Oysa karşılaştığımız vakalar çok sayıda farklı odakta ortaya çıkıyor. Dolayısıyla vakalarda bir yaygınlıkla karşı karşıyayız. Bu, salgının yönetimi açısından daha sıkıntılı bir durum.”

ANKARA’DA CİDDİ ARTIŞ

Prof. Dr. Azap ayrıca, “Bizim Ankara’da takip ettiğimiz vakalarda ciddi bir artış söz konusu” ifadelerini de kullandı.

Sağlık Bakanı Koca ise, geçen haftaki Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarının azaldığını, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söylemişti.

ÜLKE GENELİNDE DURUM

Ülke genelinden gelen bilgiler de Sağlık Bakanı Koca’nın vakaların bölgesel olduğuna dair iddiasının aksini gösteriyor. Diyarbakır, Van, Konya, Kastamonu, Zonguldak, Kayseri gibi illerde vaka sayılarının ciddi bir artış yaşadığı resmi makamlar tarafından da kabul ediliyor. Kentlerin valileri, sosyal medya hesapları üzerinden vaka artışına dikkat çekerek yurttaşlardan maske ve mesafe kuralına uymalarına yönelik gün aşırı paylaşımlar yapıyor.