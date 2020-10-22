  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Ekim 2020 21:29

Bakan Koca: İstanbul'un vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden, İstanbul'da koronavirüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldığını açıkladı. Bakann Koca, toplantının ardından İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca: İstanbul'un vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı
A+ A-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"Alınacak tedbirleri kararlaştırdık"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıkladı.

Koca, "Maskenin önemi arttı. En çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" dedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Koca, şunları söyledi: "İSTANBUL’DA VAKA SAYISI Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz."

istanbul , salgın , bakan koca , salgının seyri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM