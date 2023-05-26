Bakan Koca o görüntüleri paylaştı: Hatay kalıcı bir hastaneye kavuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 günde tamamlanan Hatay Devlet Hastanesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 60 günde tamamlanarak hasta kabulüne başlayan Hatay Devlet Hastanesi'nin havadan dron ile çekilmiş görüntülerini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Defne Devlet Hastanesi'ne ait bu görüntüler dün çekildi. Hatay kalıcı bir hastaneye kavuştu. Bu hepimizin ortak eseri." Defne Devlet Hastanesine ait bu görüntüler dün çekildi. Hatay kalıcı bir hastaneye kavuştu. Bu hepimizin ortak eseri. pic.twitter.com/nvemS8h6E8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2023