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  3. Bakan Koca ''Önemi daha çok arttı'' diyerek uyardı: İşte son 24 saatin vaka tablosu

Bakan Koca ''Önemi daha çok arttı'' diyerek uyardı: İşte son 24 saatin vaka tablosu

Bakan Koca ''Önemi daha çok arttı'' diyerek uyardı: İşte son 24 saatin vaka tablosu

20 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 71 bin 843 oldu.

20 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 85 bin 948 oldu.

"ÖNEMİ DAHA ÇOK ARTTI"
Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Etiketler vaka korona koronavirüs
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