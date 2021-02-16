Bakan Koca'dan kritik açıklama: Yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz" dedi.

Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak zorundayız.

Mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek.

Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya devam etmek zorundayız.

800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapıldı

Üniversitelerde uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması teorik eğitimlerin çevrimiçi devamında görüş birliği YÖK'e iletildi.

Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2021