  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Şubat 2021 21:57

Bakan Koca'dan kritik açıklama: Yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Kritik Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Üniversitelerde uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması teorik eğitimlerin çevrimiçi devamında görüş birliği YÖK'e iletildi." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Koca'dan kritik açıklama: Yüz yüze eğitime geçilecek mi?
A+ A-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz" dedi.

Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak zorundayız.

Mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek.

Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya devam etmek zorundayız.

800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapıldı

Üniversitelerde uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması teorik eğitimlerin çevrimiçi devamında görüş birliği YÖK'e iletildi.

açıklama , bakan koca , yerinde karar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM