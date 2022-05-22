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Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsüyle ilgili açıklama: Yeni bir pandemi olur mu?

Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsüyle ilgili açıklama: Yeni bir pandemi olur mu?

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da maymun çiçeği virüsüyle ilgili açıklama yaptı.

Maymun çiçeği virüsü ile ilgili endişeler sürerken ve dünyadan vaka haberleri gelmeye devam ederken Türkiye'deki durum da merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'maymun çiçeği virüsü' ve 'maymun çiçeği hastalığı' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

 MAYMUN ÇİÇEĞİ PANDEMİ OLUR MU?
Bakan Koca açıklamasında "Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz." dedi.

 MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Öte yandan Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Etiketler bakan koca maymun çiçieği
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