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  3. 20 Kasım 2020 20:01

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasının, cumartesi saat 20.00'den pazar saat 10.00'da, pazar günü ise akşam saat 20.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacağını açıkladı.

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama
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Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi. Sınırlamanın yarın başlayacağını kaydeden Bakan Koca, "Cumartesi saat 20.00'den pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz" ifadelerini kullandı.

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