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  3. 05 Kasım 2020 21:22

Bakan Koca'dan Süleyman Soylu'a geçmiş olsun mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisi gören ve taburcu edilen Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Bakan Koca'dan Süleyman Soylu'a geçmiş olsun mesajı
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede Kovid-19 tedavisi gören Soylu'nun taburcu edildiğini belirtti.

Soylu'nun tedavisinin evinde tamamlanacağını kaydeden Koca, "Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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