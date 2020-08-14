Bakan Koca'dan yangında 2 çocuğunu kaybeden hemşire için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çorum’da görev yapan hemşire arkadaşımız Fatma İçuz, 4'ü çocuk, 5 kişinin can verdiği yangında, 4 yaşındaki kızı Elif ile 8 yaşındaki oğlu Yusuf’u kaybetti. Bu acıyı hafifletecek kelimeleri hiçbirimiz bulamayız. Sağlık çalışanları olarak acısını yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çorum’da görev yapan hemşire arkadaşımız Fatma İçuz, dördü çocuk, beş kişinin can verdiği yangında, 4 yaşındaki kızı Elif ile 8 yaşındaki oğlu Yusuf’u kaybetti. Bu acıyı hafifletecek kelimeleri hiçbirimiz bulamayız. Sağlık çalışanları olarak acısını yüreğimizde hissediyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020