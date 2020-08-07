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  3. 07 Ağustos 2020 17:38

Bakan Koca'nın paylaşımına tepki yağıyor: ''Özür dile''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı ''Sağlık sistemimizle gurur duyalım'' mesajı sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu.

Bakan Koca'nın paylaşımına tepki yağıyor: ''Özür dile''
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından yaptığı “Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım” açıklaması üzerine tepki yağdı.

Koca’nın “hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım” ifadesinde sadece hekimlere teşekkür ediyorsunuz sağlık çalışanları içerisinde hemşire hasta bakıcı gibi bir çok çalışan var gibi tepkiler geldi. Hekim dışı sağlık çalışanları bu duruma tepki gösterdi.

Kısa sürede Twitter gündemine giren #BakanKocaÖzürDile etiketi ile yapılan bazı paylaşımalar şöyle:

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