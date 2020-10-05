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  3. 05 Ekim 2020 22:38

Bakan Kurum açıkladı: 21 Ekim'de başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim kampanyasının 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Bakan Kurum açıkladı: 21 Ekim'de başlayacak
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Kurum, Twitter hesabından, yeni indirim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun."

21 ekim , bakan kurum
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