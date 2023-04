Bakan Kurum açıkladı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacak mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle; 14 Mayıs seçimleri ülkemiz ve milletimiz için kritik öneme sahip seçim. 14 seçimdir kazanan AK Partimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni bir yüzyıla başlangıcını yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri, milletimizin desteğiyle İstanbul'dan aday olduk. İstanbul 1. Bölge, 1. sıra İstanbul'dan daha önce sayın Cumhurbaşkanımızın aday olduğu yerdir. Bizim için çok şerefli yerdir. Gerçi Türkiye'nin her tarafı şereflidir. İstanbul'un geleceği, çocukları adına yapacağımız çalışmaları milletvekili olarak üzerimize düşen her türlü vazifeyi yerine getireceğiz. Hem milletimize hem sayın Cumhurbaşkanımıza bu güne kadar buüne kadar ortaya koyduğumuz anlayışı İstanbul'da da ortaya koymaya gayret göstereceğiz. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakımızı ve Cumhurbaşkanımızı rekor oyla seçerek yeni yüzyılın başlangıcını hep birlikte yapacağız. Şu anda en önemli gündemimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımız. Bu iki öncelik dışına orada deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bir an önce konutlarını yapmak ikinci önceliğimiz olacak. Biz hiçbir zaman emin olun ne bakanlık, ne genel müdürlük sürecinde hiçbir zaman görev beklemedim. Hep verilen görevi en iyi yapmak için gayret gösterdim. İstanbulumuzun dönüşümü bu noktada hakikaten kritik öneme sahiptir.

"100 BİN KONUTU BAŞLATMIŞ OLUYORUZ"

İstanbul'da atılması gereken adımları arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. 15 Mayıs itibariyle sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu, yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ne bir belediye ne de başka görevle ilgili şu an için bir beklentimiz yok. Önümüzdeki işleri yapmamız lazım. Önümüzdeki Perşembe günü sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle temel atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte de yapılması gereken iş ve işlemleri an ve an takip ediyoruz. Perşembe günü sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte depremin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen 100 bin konutu başlatmış oluyoruz. Bu önemli başarı. 100 bin konutu 4'le çarptığınızda 400 bin kardeşimizin evisi, yuvası, mutluluğu demek. Depremzede vatandaşlarımızı 1 yıl içerisinde başlayacağımız konutları etap etap teslim edeceğiz. Aynı anlayışla deprem bölgesindeki sürecimizi yürütüyor olacağız. Burada olsak da gönlümüz, kulağımız, kalbimiz deprem bölgesinde olacağız.

Bizim ülkemizde her yıl 600 bin konut yapılır. Bu istekle, uğraşıyla, dertlenmeyle alakalı. Biz bir taraftan depremin ilk başına gidecek olursak, enkaz, arama kurtarma süreçleri yürütülürken diğer taraftan çadır kentlerimizi kurduk. Konteyner kentin altyapıları başlatıldı. O arada TOKİ, Yapı İşleri, Emlak Konut'la yeni yerleşim alanların çalışmalarını başlattık. Depremin üzerinden 15 gün geçti biz ilk temellerimizi attık. Orada her türlü teknik tedbiri alarak yürütüyoruz. TOKİ 1 milyon 200 bin konut yapmışız. 143 bin konutumuzda hiçbir vatandaşımızın burnu kanamamış, enkaz altında kimse kalmamışla. Aynı anlayışla yapıyoruz. Denetim elemanlarımız var. Demirimizi, kalıbımızı, betonomuzu teslim alıyorlar. Betonda, kalıpta herhangi sıkıntı, problem varsa, demir imalatında bozulma varsa alınması gereken tedbiri alıp, devam ediyoruz.

İzmir'de Bayraklı'da deprem oldu. Hani 'bedava konut dağıtacağız' diyor ya Kılıçdaroğlu. 5 bin 61 konutu, 7 ayrı proje alanında, o zaman pandemi süreci vardı, tedarik zinciri bozuktu, ama biz gittik vatandaşımıza söz verdik, ilk konutlarımızı 6 ay sonra bitirdik. Sözlerimizi Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu'da yetiştirdik. Bunu yapabilen irade deprem konutlarını da yapacak. Bütünlük içerisinde konutları yapacağız. İlk gün depremden sonraki süreçte Gaziantep'te üs kurduk. Türkiye'deki tüm inşaat malzeme üreticilerini bir araya getirdik. Bize bu kadar demir, çimento, kalıp malzemesi lazım dedik. Hepsi kapasitelerinin yetebileceğini ifade ettiler; hatta zam yapmayacaklarını söylediler. Seçime 34 gün var, harıl harıl ihalelerimizi yapıyoruz. 1 milyon 200 bin konutu nasıl yaptıysak o anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Herhangi bir sorun yaşayabileceğiz. Ticaret Bakanımız da sağolsun bire bir süreci takip ediyor. Kalıp, işçi, malzemede problem yaşar mıyız diye bakıyor ve ona göre tedbirimizi alıyoruz.

"BİZ PROJELERİMİZ, ESERLERİMİZİN ÜZERİNDEN ESER SİYASETİ YAPTIK"

Boş vaat vermek çok kolay, hele hele seçim sürecinde. Nasılsa sırtınızda küfe yok, yapamayacağınız, gerçekleştiremeyeceğiniz bütün hayalleri vatandaşınıza söyleyebilirsiniz. Ama biz hiçbir zaman böyle bir siyaset yapmadık. Biz projelerimiz, eserlerimizin üzerinden eser siyaseti yaptık. Gerçekleştiremediğimiz hayali, oradaki kardeşlerimizi istismar edecek hiçbir vaatte bulunmadık. Madem sayın Kılıçdaroğlu ücretsiz yapmak istiyor. İzmir'de deprem oldu. Neden orada bedava konut yapıp, depremzedelere vermedi. Elinden tutan mı vardı? İstanbul'da neden yapılmadı. Ankara'daki sosyal konut, deprem dönüşüm işi ne olacak? Bunu kendi belediye başkanına sor. Biz arkadaşlara hep 'doğru dönüşüm örneği yapın millet sizin arkanızan gelir' diyecektir. Ben kimin vaatlerini tuttuğuna bakarım. Yapamayacakları vaatleri verenlerin peşinden koşmam. 14 seçimde böyle oluyor. Biz yapabildiklerimizi söylüyoruz. Afet konutlarında devletimiz yüzde 50-60 altyapıyla birlikte sübvansiyonu sağlıyor. Arsa parasını almıyoruz, altyapı bedelini almıyoruz, konut fiyatında yüzde 50'sini sübvanse ediyoruz. İzmir'de 2+1 konutlara 160-180 bin lira borçlanma çıkmış. 2 yıl ödemesiz toplam 20 yılda ödeyecek. İzmir'in aylık taksidi 3+1 konutları Bin 20 lira. İnanın aidat parası bile değil.

Hasar tespiti yapıyoruz. Enkazı, binaları inceliyoruz. Burada bir teknik tespit sonucunda hak sahipliği süreci yürüyor. Hak sahibi olamayanları da, bugün orta hasarlılarla ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanımız 'bunları da ağır hasarlı gibi kabul edeceğz' dedi. Burada milli servet var. 5 tane dairesi yıkılmışsa, normalde AFAD'da hak sahipliği 1 evdir. Vatandaşımız mağdur olmasın diye 5 dairesinin 1'ini AFAD, 4'ünü ise kentsel dönüşümden verdik. Yıllardır ülkemizde deprem oluyor. Kendisi devlet yönetmediği için boş vaatler veriyor. Depremin hasarına baktığınızda Kahramanmaraş Pazarcık merkezli; ancak Hatay'dan itibaren konutları yapacağımız yeri değerlendirirken hasar tespitlerini yapıyoruz. Bütün sonuçlar dijital tablolarımıza işleniyor. Sıvılaşma riskleri var mı, yok mu? Fay hatlarını da bilim insanlarımızla çalışıyoruz. Bunları da haritalara işliyoruz. Şehrin neresinde yıkım daha çok fazla olmuş tespit edip projelendirme süreci yürütüyoruz.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ MİMARLARIYLA BÜTÜN TASARIMLARIMIZI YAPTIK"

Defne'de zemin sıvılaşmasından kaynaklı yumuşak zemine dönüyor ve binalar yıkılma veya devrilme, göçme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu tespitleri hocalarımızla paylaştığımızda inanın şaşırdılar, 'bu tespit bizde yok' diyorlar. Bu anlayışla yeni yerleşim alanlarını belirliyoruz. Gittik tek tek binaları inceledik. 5 milyon 919 bin bağımsız bölümün bire bir yerinde incelemesini yaptık. Bizim şehrin çeperinde başlattığımız konutları hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım ki, o şehirleri ayağa kaldırmamız lazım. İnsanların evlerine dönmesi lazım. Neden yıkıldı? Yoğunluk nerede? Bu tespitleri yapmak durumundayız. Neden yıkılmış, yıkılma sebepleri nedir birebir inceledik. Şehrin içinde hiçbir şey yapmayacak değiliz. Sıvılaşmanın olduğu yerde bina yapılır; ama tekniğine uygun yapılır. Denizin üstünde de tekniğine göre yapabilirsiniz. Rezerv alanda zemin etüdleri, bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda, TOKİ projeleri ve Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla bütün tasarımlarımızı yaptık. Oradaki kültür, demografik yapı, doğayı, iklimi, çevreyi de içine alacak tasarımla projelendirdik.

"BAYRAMDA İLK BAŞLATTIĞIMIZ KONUTLARIMIZ TESLİM EDİLECEK"

11 ile gittik ekibimizle birlikte. STK'larla, kanaat önderleri, belediye başkanlarımızla görüştük. Sanayi, ticareti hepsini konuştuk. Vatandaşımızın talebi, beklentisi ne? Burası rezerv alanlar için ön etüdlerini yaptığımız yerler sizin için de uygun mudur? dedik. Bazı yerlerde sorun vardı, değiştirdik. Neticede süreci başlattık. 11 ilimizin birbirinden farklı özellikleri var. Hatay'daki demografik yapı ile Adıyaman'daki demografik yapı farklı. Hem iklim şartları, kültürel değerler, ihtiyaçlar farklı. O yüzden 4 ilimizi 4 ayrı mimara verdik. Oralarda yeşil yollar, toplanma alanları yapılacak. İnşallah bayramda da sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ilk başlattığımız konutlarımız teslim edilecek. Köylerde konutlarımızı bitireceğiz. Bunlar tek katlı konutlar. Köy evleri. Mesela bir köyün tamamı bitecek, bayrama yetişecek. Bittikçe de vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

"DEPREM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

Ben bir tek kötü söz duymadım. 'Devletimiz varolsun, Allah devletimize zeval vermesin' dediler. İlk günden beri. Muhakkak eksiklerimiz vardı. Ama vatandaşımız şunu net bir şekilde görmüştür; devletimiz ilk andan itibaren üstüne koya koya bu mücadeleyi vermiştir. AFAD, sahadaki vekiller, belediye başkanlarımızla vermiştir. Kızılay'dan gelen vatandaş vardı. Sivil toplum örgütü vardı. Vatandaşlarımız bunu gördü, şahit oldu. 14 milyon vatandaşımızı ilgilendiren konudan bahsediyoruz. Elimizden gelen tüm mücadeleyi yaptık. Her şey dört dörtlük oldu demiyoruz. İnanın başka ülke enkazın altından daha vatandaşını çıkaramazdı. Biz tek yürek olduk. Enkazın bir tarafından tuttuk. Bir taraftan çadır kurduk, barınma ihtiyacını karşılayacak adımlar attık. İaşe ihtiyaçlarını karşıladık. Sonuçta afet, Allah'tan gelene ne diyebilirsiniz? Vatandaşımız bize doğrudan söylüyor 'Aman ha aman! Önümüzdeki seçimi siz almanız lazım; yoksa 6+1 masa gelirse konutlarımızı yapmaz, biz açta açıkta kalırız' diyor. 21 yıldır sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ne söz verdiyse tutmuş. İnşallah aynısını İstanbul'a taşıyacağız. Deprem birinci önceliğimiz. İstanbul'u dönüştürmek zorundayız.

Rezerv konutlarımızı 3+1, yaklaşık 90 metrekareye yakın neti olan, brütü de 120-130 metrekarelere kadar değişen projeler yapıyoruz. Burada aslolan vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşılamak. Bunu da çeşitlendiriyoruz. O bölgedeki demografik ve sosyal yapıya uygun şekilde. Vatandaşımızın yerinde konutları yapmıyorsak, arsası zaten kendisine kalacak. Arsada zeminle, yapılaşmayla ilgili sorun varsa burayı kısıtlayacağız. O kısıtlamaya ilişkin kamulaştırma, yeşil alan ihtiyacı varsa o alanın arsa bedeli neyse vatandaşa ödeyeceğiz. Projeyi yerinde yaptık diyelim. Orada eskiden 20 daire vardı diyelim. Şimdi 10 daire yaptık. Yapamadığımız alana ilişkin, kimin arsasını değerlendiremiyorsak o arsa bedelini vatandaşımıza ödeyeceğiz. Trampa isterse başka yerden arsa olabilir. Rezerv konuttan da olabilir. Vatandaşın hakkını yemezseniz, vatandaşınız da yanınızda olur. Biz bina bazında değerlendireceğiz. O adada diyelim ki 100 daire vardı. Biz o adaya 50 daire yaptık. Kullanamadığımız kısımda 'Biz sizin arsa bedelinizi ödeyeceğiz, ister para alın, ister rezerv alandan alın' diyeceğiz. AFAD'daki hak sahipliği değil bu, farklı bir şeyi anlatıyoruz. Kentsel dönüşümde 1 bina sağlam da olabilir. Biz o binayı da hakkını ödeyerek alacağız. Şu an 6306 sayılı yasa ile bu konuştuklarımızı yapabiliyoruz. Vatandaşlarımıza kurayla hakkaniyet çerçevesinde en yakın yerde, hatta katına en yakın yerde dağıtımını yapmak suretiyle süreci yürüteceğiz.