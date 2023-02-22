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Bakan Kurum hasarlı binaların sayısını açıkladı

Bakan Kurum hasarlı binaların sayısını açıkladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesiyle ilgili son durumu paylaştı. Bakan Kurum, "507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait ekiplerin, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgedeki binalarla ilgili son durumu paylaştı. Kurum, "507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık" dedi. 

Etiketler bakan kurum hasar deprem
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