Bakan Kurum'dan Yalo depremi açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'daki depremin kentte hasara neden olmadığını ancak geçmişte depremlerin ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatarak, "Bizim ülke genelinde depremle alakalı riskli binaları bir an önce dönüştürme gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor" dedi.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremden sonra ilk 5 saat içinde büyüklükleri 1,5 ile 2,3 arasında değişen 5 ayrı artçı depremin kaydedildiği belirtildi.