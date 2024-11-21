Bakan Memişoğlu: ''Neden istifa edeyim ki?''

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki "istifa" çağrılarına "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir. Bunları yakalattığımız için mi?" diyerek yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CHP lideri Özgür Özel'in 'istifa' çağrısına cevap verdi. Memişoğlu, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir. Bunları yakalattığımız için mi?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yenidoğan Çetesi' skandalının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tepki göstererek istifasını istemişti.

Özgür Özel, "O istifa edilecek, o hesap verilecek. O güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak. Şu kadar ar, onur, namus varsa bakansın ya, soruşturma sürüyor. 47 sanık var. Bir tanesi devlet memuru değil. Bir tane kamu görevlisi yok. Niye? Kimi koysa o üstüne işaret edecek. İkinci, üçüncü ifade de beyefendi kabak gibi ortada kalacak" demişti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptığı açıklamada 'istifa' çağrılarına yanıt verdi.

Memişoğlu, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa? istenir. Bunları yakalattığımız için mi?" ifadelerini kullandı.