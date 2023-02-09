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Bakan Muş: Yardım malzemeleri ve ekipmanları vergiden muaftır

Bakan Muş: Yardım malzemeleri ve ekipmanları vergiden muaftır
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, acil durum ekipmanları ve yardım malzemelerinin gümrük vergisinden muaf olduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler balan muş yardım malzeme vergi
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