Bakan Mustafa Varank'tan ''yerli aşı'' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank nazal aşı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurulduğunu açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan nazal aşı için kritik açıklamalar geldi. "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar. Dosyaları değerlendirildikten sonra onay alırlarsa hemen çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar." diyen Varank şunları kaydetti:

"Eğer bu aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa, sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak"