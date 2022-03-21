Bakan Nebati açıkladı; vatandaşın beklediği müjde ''müteahhitlere'' gitti!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Müteahhitlerin gerçekten ne kadar zarar ettiklerine yönelik olarak bir çalışma yapıyoruz. Bütçe imkanları içerisinde kim zarar görüyorsa bunlara yönelik olarak elimizden gelen desteği veririz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artan emtia fiyatları nedeniyle zarara uğrayan kamu müteahhitlerine bütçe imkanları doğrultusunda destek vereceklerini bildirdi.

Nebati, Şanlıurfa Arkeoloji Müsesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Nebati, Türkiye'deki sıkıntının enflasyon olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Kış aylarında bunun etkilerini sert hissedeceğiz demiştik. Rusya-Ukrayna krizinden sonra bu sertlik biraz daha şiddetlendi. Türkiye tek başına bir fanus içinde yaşamıyor. Londra'da araç kullanan da akaryakıt fiyatından etkilendi, Fransa'daki de Almanya'daki de Türkiye'deki de... Bu gayet normal. Ama bizim farklılığımız var, şu an vatandaşımız meskende doğalgazı 10'da bir fiyatına kullanıyor. Tam bir destekleme var. Yaz ile birlikte enflasyonda hafiften bir düşüş, ardından aralık ayında geçen aralıkta yüklendiğimiz yükleri atarak seçimlere doğru gideceğiz."

KRİPTO PARA ÇALIŞMASI

Kripto para düzenlemesiyle ilgili bir soru üzerine Nebati, geçen haftanın başında teknik son çalışmaları yaptıklarını ve ilgili kurumların konuya ilişkin görüşlerini de topladıklarını ifade ederek, "Bundan sonrası Meclis'in kendi takvimi içerisinde gündeme gelip, yasalaşacak. Dünyada zaten kripto parayla ilgili henüz oturmuş bir mevzuat düzeni yok. Bu mevzuatla Türkiye'de kripto paranın önünü açıcı, fakat zarar verici yönlerini bertaraf eden, genel kapsamlı, daha çok ikincil düzenlemelerle işin yürütülebileceği bir adım attık" dedi.

"BÜTÇE İMKANLARI İÇERİSİNDE ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERİRİZ"

Bakan Nebati, kamu müteahhitlerinin artan inşaat maliyetleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıya ilişkin soru üzerine, müteahhitlere ayırdıkları rakamın 9 milyar lirayı geçtiğini ifade ederek, "Ocak ayından itibaren özellikle emtia fiyatlarında korkunç bir artış oldu. Müteahhitlerimiz de bu emtia fiyatlarından etkilendi. Müteahhitlerin gerçekten ne kadar zarar ettiklerine yönelik olarak bir çalışma yapıyoruz. Bütçe imkanları içerisinde kim zarar görüyorsa bunlara yönelik olarak elimizden gelen desteği veririz" değerlendirmesinde bulundu.