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Bakan Özer açıkladı: Türkiye genelinde okulların tatili uzatıldı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken okullar açılması bir kez daha ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiğini duyurdu.

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" ifadelerini kullandı. 

Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında Türkiye genelindeki okullarda eğitim 13 Şubat'a kadar ertelenmişti.

Etiketler okul tatil meb
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