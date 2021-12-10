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Bakan Pakdemirli tedbir paketi ödemeleri için tarih verdi

Bakan Pakdemirli tedbir paketi ödemeleri için tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kuraklıkla ilgili tedbir paketi ödemelerinin Aralık ayının ikinci haftasında yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kuraklıkla ilgili hazırladığımız tedbir paketiyle üreticilere ödemeler Aralık Ayı’nın ikinci haftasında yapılacak." dedi.

Etiketler tedbir pakdemirli
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