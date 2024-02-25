Bakan paylaştı: Kastamonu'da ortaya çıkan ''sevimli misafir'' kamerada

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da kayıt altına alınan su samurunun görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya ve sucul ekosistemin önemli bir parçası olan su samurları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korunuyor. Zaman zaman kendilerini gösteren su samurları, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kayıt altına alınıyor. Su samuru, geçen günlerde Kastamonu'da da görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıt altına alınan su samurunun görüntülerini, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi 'su samuru' oldu. Ekiplerimizin tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek. Yaşat-koru-sev" ifadelerini kullandı.