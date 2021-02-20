Bakan Selçuk duyurdu! ''Seyyah'' isimli oyun tasarlandı

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evliya Çelebi'den esinlendik 'Seyyah' ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekleri bir oyun hazırladık" ifadesini kullandı. Bakanlık tarafından hazırlanan oyuna, EBA ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşılabiliyor.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce 6-15 yaş aralığındaki çocuklar için özel olarak tasarlanan oyunda, farklı etkinlikler ile eğlenceli bir öğrenme ortamının oluşturulduğu belirtildi.

Oyunda 8 seviyenin bulunduğuna değinilen açıklamada, "El-göz koordinasyonunu sağlamak, temel Türkçe dil becerilerini geliştirmek, Türk kültürüne özgü yeni keşifler yapmak hedeflenmiştir" bilgisi paylaşıldı.



"İstediğin zaman oynayabilirsin"

Açıklamada, çocukların renkli dünyalarına hitap eden oyunun capcanlı, keyifli ancak zorlayıcı olduğu vurgulanarak, "Haydi çocuklar koşmaya, zıplamaya, tırmanmaya var mısınız? Bu oyunda kültürümüze özgü kıyafetlerle karşına çıkan farklı karakterlerle özdeşleşecek, seyyah olup ülkemizin birçok bölgesine seyahat edecek ve yıldızları toplayarak puan tablosunda en üst sıralarda yer almaya hak kazanacaksın. Oyun sonunda süper seyyah rozetini almayı unutma. Sevgili aileler, sizler de çocuklarınızla birlikte öğrenmeye hazır mısınız? Çocuğunuzla keyifli vakitler geçireceğiniz bu oyunda engelleri aşmak o kadar da kolay değil. Haydi birlikte oynayalım, öğrenelim. Oyun çevrim dışı kullanılabilir ve reklam içermez. Bu oyunu telefonunda, tabletinde bilgisayarında istediğin zaman oynayabilirsin" denildi.