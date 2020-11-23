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  3. 23 Kasım 2020 16:54

Bakan Selçuk: Özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız" dedi.

Bakan Selçuk: Özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz. Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir" dedi.

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