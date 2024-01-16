Bakan Şimşek'ten valilere rest: ''Babamızın değil, milletin parası!''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Valiler Toplantısı'nda 81 ilin 81 valisine çektiği "babamızın parası değil, milletin parası" resti damgasını vurdu.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Valiler Toplantısı’na katılan Bakan Şimşek’in 81 ilin valisine tasarruf çağrısında bulunarak "Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası" dediği ortaya çıktı.

Ankara kulislerinden sızan iddialara göre Bakan Şimşek konuşmasında 81 ilin valisine kamuda tasarruf konusunda çok sert çıkışlarda bulunduğu "Gösterişten uzak, mütevazi bir kamu anlayışına her alanda mecburuz" diyerek "babamızın parası değil, milletin parası" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Ayrca Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Bakan Şimşek'in ayrıca bazı valilerin yerli otomobil Togg satın alma isteğinde olduğu, Şimşek'in de "Togg satın alma formülünü", "makam araçlarınızı satın, böylece TOGG alabilirsiniz” dediği de kaydedildi.

Şimşek'in Türkiye'deki kayıt dışılık için yaptığı vurgu da toplantıya damgasını vuran bir başka konuydu. Bakan Şimşek valileri 2024 yılı için 497 milyar TL olarak belirlenen sosyal yardım bütçesinin dağıtımı konusunda da uyararak "Bu ülkede o kadar çok kayıt dışılık var ki. Adamın serveti var ama görünürde hiçbir şey yok" dedi.

Şimşek ayrıca kayıt dışılık ile mücadelede 3 ürün gamını işaret ederek, "Eğlence sektörü denetimleri konusunda vereceğiniz destek önemli. Kayıt dışı satılan malların tespiti, kira gelirleri, günübirlik kiralamalar konusu. Akaryakıt, tütün, alkollü içkiler kayıt dışılığın inanılmaz cazip olduğu alanlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in çerez parası çıkışı gündem olmuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bundan 9 yıl önce yine aynı bakanlık görevini yürütürken, Gaziantep’te, Şehitkamil Belediyesi tarafından yaptırılan Aydınlar Oto Sanayi Sitesi’nin açılışına katılmış ve açılışta yaptığı konuşmada muhalefetin, devlet kurumlarındaki araçlara harcanan parayı eleştirdiğini anımsatarak harcanan paranın Türkiye’nin milli gelirinde ve bütçesinde çerez parası bile olmadığını kaydetmişti.

Bakan Şimşek'in o dönem gündeme damgasını vuran "çerez parası" benzetmesi İçişleri Bakanlığı'ndaki valiler toplantısı sonrasında yeniden gündeme geldi.

Şimşek 2015'in Mayıs ayında Gaziantep’te, Şehitkamil Belediyesi tarafından yaptırılan Aydınlar Oto Sanayi Sitesi’nin açılışında "Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez." ifadelerini kullanmıştı.