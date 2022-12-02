Bakan Soylu: 3 terörist daha sarı torbada
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin detayları açıklayan Bakan Soylu, 3 teröristin daha sarı torbaya girdiğini söyledi.
Bakan Soylu açıklamasında, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada! Az kaldı" dedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi; Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ile EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güçlükonak ilçesi GABAR DAĞI bölgesinde müştereken başlatılan, J-SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.
Biraz geç oldu ama güç olmadı.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 2, 2022
Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda,
Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla,
Şırnak Gabar’da
3️⃣ TERÖRİST DAHA
𝗦𝗔𝗥𝗜 𝗧𝗢𝗥𝗕𝗔𝗗𝗔❗
Az kaldı... pic.twitter.com/PhTE5g0uWF
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