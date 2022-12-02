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Bakan Soylu: 3 terörist daha sarı torbada

Bakan Soylu: 3 terörist daha sarı torbada
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin detayları açıklayan Bakan Soylu, 3 teröristin daha sarı torbaya girdiğini söyledi.

Bakan Soylu açıklamasında, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada! Az kaldı" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi; Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ile EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güçlükonak ilçesi GABAR DAĞI bölgesinde müştereken başlatılan, J-SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

Etiketler terör terörist
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