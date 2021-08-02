Bakan Soylu: ''Yangın alanına girip selfie çekmeyin''

Türkiye'nin yangınla mücadelesi sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yapılan paylaşımları işaret ederek "yangın alına girip selfie çekmeyin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangınlarla mücadeledeki son duruma ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ardından söz alan İçişleri Bakanı Soylu, "insanlarımıza sesleniyorum. Yangın bölgelerine girip selfie çekmeyin" dedi.

İşte Soylu'nun açıklamaları:

Devletin bütün kurumları ayırtetmeden söylüyorum, yangınların bir an önce söndürülebilmesi için çaba sarfediyor. Pandemi geçirdik, tüm sağlık çalışanlarımıza moral verdik. Şimdi de buranın önde gelen kahramanları var, ormancılar... Ateşin üzerine giden insanlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor, doğru. Bir ağaç büyütmek için çaba sarfeden ormancıların bedenleri yanıyor. Bir veklin paylaşımını gördüm, üzüldüm. 'Geldim bir ormancı görmedim.' Göremezsin tabi, ateşin içinde ormancı. Dün 13 ormancı Antalya'da yangının ortasından alındı, kahramanlarımız kurtuldu dedik. Buradan rant sağlarım düşüncesi sapkın bir düşüncedir. 2 selfie çekmekle sanki yangın söndürülüyor. Buradan herkese siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum, herkesin bu konuda kahramanlarımızın morallerini yükseltmek görevimizdir. Ana muhalefet partisi genel başkanından istirhamımız var. Şehirler belediyelerin görev alanındadır demedik. Eksiği söylersem, tweete yazıp şu da şöyleydi dersem sorumluluk mu bu? Sorumsuzluktur. Onlar da can hıraş mücadele ediyor, görmüyor muyum?

SOSYAL MEDYADA YÜZDE 90'I YALAN

Sosyal medyada herkes elinden geleni ardına koymuyor. Sosyal medyada yüzde 90'ı yalandır. İşi olan insanları yangını söndürmeye çalışıyor, işi olmayan insanlar dedikodu yapıyor. Biz sabahın 5'ine kadar, oradaki insanlar acaba şu yangını, sabahtı 'Vali bey şu kadar su getirebilirsek şurayı kapatacağız' diyor. Ormanlık alanlarda gezip selfie çekmeyin. Arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Araya nifak sokup milletin çalışma güdüsünü aşağıya almayalım. Sayın Genel Başkan 'hadsizler' diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada.

YÜZLERCESİNİ TESPİT ETTİK

Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurtdışından yeni açılmış hesap var. Halkı korkutmak, nefret yaratmak için ortaya koyuyorlar. Gereğini yapıyoruz. Yüzlercesini tespit ettik.

MUĞLA'DA SON DURUM

Yerleşim yerlerine girmeden çoğu yangın başarıyla durdurulmuştur. Bu önemli bir şeydir, bu rüzgara rağmen, bu sıcaklığa rağmen. 8 yerleşim yeri tamamen boşaltılmıştır tedbiren. Allah'a şükür can kaybı yok. Börtü böcekten hayvanlara kadar kaybımız oldu, bunu da atlamamak lazım. İnsan canı kaybolmuş değildir. 5 yerleşim yeri de kısmen boşaltılmıştır. 70'in üzerinde bina kullanılamaz haldedir.

NEFRET DİLİNDEN UZAK DURALIM

Vatandaşımızın morali bozulacak diye üzülüyoruz. Tekrar istirham ediyorum. Sosyal medyayla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Bir kamplaştırma oluşturmak istiyorlar. Lütfen bu nefret dilinden, bu öfke dilinden uzak duralım. Siyasetçiler çok siyaset yapmak istiyorlarsa, ki ben de siyasetçiyim, bunu yangında yapmasınlar. Bazen beklediğimizden fazla yardım geliyor. Bunları konuşlandırabileceğimiz bir yer, kurumlarımız bunu koordine ediyor. Neye ihtiyaç olduğu açıklamasını AFAD'dan ve Valiliklerden bildireceğiz. Neye ihtiyacımız var, neye yok, bunu hep birlikte ortaya koyacağız. Tarım ve hayvancılık hasarları olsun, kimseyi yalnız bırakmayacağız.

SABOTAJ İDDİASI

Cumhurbaşkanımız da kamuoyuna bilgi verdiğinde özel ekip kurulduğundan bahsetmiştik. 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Yangına neden teşkil eden meseleler var. Gözaltında olanlar var. Yargımız kararını verecek. Sabotaj, dikkatsizlik, terör... Bunların her biriyle ilgili yaptığımız çalışmalar, bildiklerimiz var, teşebbüs etmeye çalışanlar var. Terör örgütü PKK, 3 yıldan beri ekonomik tesisler, ormanlar, vatandaşlarımızın araçları dahil olmak üzere hedef aldığı yerleri yakmak konusunda Kandil'den talimat alıyor. Bu açık ve nettir. Yılbaşından beri 300'ün üzerinde eylem engellenmiştir. Özel ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bir vilayetimizde kendisine para aktarıldığını ifade eden bir kişi ele geçirilmiş ve yargıya teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. Biz bunun nereden beslendiğinin arkasını iyi değerlendirdikten sonra anlayış ortaya koyabiliriz. Birileri bize birbirimize kışkırtmak istiyorlar. Bir ilçemizde oldu. 'Şunlar yaktı, linç edelim'. Yardım etmeye gelenler ve anneleri. Hiç alakaları yok. Bir kaosla karşı karşıya kalınacaktı. Yanlışi bir istihbarat kaynağı ile bizi yanıltmaya çalışanların da oyununa düşmeyiz.

Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı tarafımızca karşılanacaktır.