Bakan Soylu'dan CHP'li Erkek'e suç duyurusu

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BirGün’e konuşan Muharrem Erkek’in “kendisi ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün YSK üyelerini telefonla aradığını duyduğu” haberine yer vererek şu paylaşımı yaptı:

"Hukuka ve hak aramaya sahip çıkmak için CHP Genel Merkezi'nden icazet almayı zorunlu kılan bir akıl tutulması ve iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız.

Bu yöntemle bir Başbakan ve iki Bakan astıran milli şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK'yı baskı altına almaya çalışan CHP'nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

CHP’li Muharrem Erkek Birgün gazetesine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri üzerinde iktidarın baskı kurmaya çalıştığını söyleyerek, “İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’nın YSK üyelerini aradığını duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul'da şok iddia: ''Bakanlar YSK üyelerini arıyor!!''