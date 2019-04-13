Kıdem tazminatı için işçi ve işverenlerden 5 şart
Kıdem tazminatı için işçi ve işverenlerden 5 şart
Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'yı önce dolu ardından sel vurdu
Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'yı önce dolu ardından sel vurdu
CHP İstanbul'da mazbata için tarih verdi
CHP İstanbul'da mazbata için tarih verdi
Maltepe'de oy sayımı sürüyor: İşte son durum
Maltepe'de oy sayımı sürüyor: İşte son durum
Bağ-Kurluların prim gün sayısı düşürülecek
Bağ-Kurluların prim gün sayısı düşürülecek
2019 hac fiyatları belirlendi! Kutsal vazifeye %50 dolar zammı
2019 hac fiyatları belirlendi! Kutsal vazifeye %50 dolar zammı
Önce Büyükçekmece şimdi de Esenyurt! Polis seçmen tespiti yapıyor
Önce Büyükçekmece şimdi de Esenyurt! Polis seçmen tespiti yapıyor
Cinsel hayatınızın kabusa dönmesinin nedeni bu olabilir mi ?
Cinsel hayatınızın kabusa dönmesinin nedeni bu olabilir mi ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Nisan 2019 17:44

Bakan Soylu'dan CHP'li Erkek'e suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Bakan Soylu'dan CHP'li Erkek'e suç duyurusu
A+ A-

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BirGün’e konuşan Muharrem Erkek’in “kendisi ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün YSK üyelerini telefonla aradığını duyduğu” haberine yer vererek şu paylaşımı yaptı:

"Hukuka ve hak aramaya sahip çıkmak için CHP Genel Merkezi'nden icazet almayı zorunlu kılan bir akıl tutulması ve iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız.

Bu yöntemle bir Başbakan ve iki Bakan astıran milli şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK'yı baskı altına almaya çalışan CHP'nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

CHP’li Muharrem Erkek Birgün gazetesine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri üzerinde iktidarın baskı kurmaya çalıştığını söyleyerek, “İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’nın YSK üyelerini aradığını duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul'da şok iddia: ''Bakanlar YSK üyelerini arıyor!!''İstanbul'da şok iddia: ''Bakanlar YSK üyelerini arıyor!!''

 

süleyman soylu , bakanlar , chp , suç duyurusu , muharrem erkek , ysk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM