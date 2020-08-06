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BAKAN SOYLU'DAN ''SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'' AÇIKLAMASI!
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  3. 06 Ağustos 2020 12:08

Bakan Soylu'dan ''sokağa çıkma yasağı'' açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu, "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım" uyarısında bulundu. Bakan Soylu, önümüzdeki günlerde sokağa çıkma yasağı olacak mı sorularına da yanıt verdi.

Bakan Soylu'dan ''sokağa çıkma yasağı'' açıklaması!
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İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, bugün ülke genelindeki kapsamlı corona virüs denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada ikinci dalganın geldiği noktasındaki bir değerlendirme üzerinde durarak, ''Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım" dedi.  

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağına ilişkin ''Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Yasak gündemimizde yok'' açıklamasında bulundu. 

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