  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Soylu'dan Yunanistan'a teşekkür

Bakan Soylu'dan Yunanistan'a teşekkür

Bakan Soylu'dan Yunanistan'a teşekkür
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Yunan Göç Bakanı Mitrakis Hatay'da ortak açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Yunan Göç Bakanı Mitrakis Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"BAKANLIKLARIMIZ CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPMAKTADIR"

"Günde 13 kamyon enkazda çalışıyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin geçici iş yeri yapılması konusunda bir çalışmamız oldu. 5 bini tamamlandı, esnaf çalışmalarına başladı. Bakanlıklarımız kendi aralarında ciddi bir çalışma yapmaktadır. Depremin ilk anından itibaren gösterdiğiniz dostluk adına çok teşekkür ediyoruz."

Etiketler bakan soylu yunan yunanistan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2 bin 500 yıllık hamam ve kilise sular altında kaldı
Minik çocuğun Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soru isyan ettirdi: ''Bu çocuk istismarıdır''
Seçime 40 gün kala son seçim anketi açıklandı
Hemen e-Devlet'ten siz de kontrol edin! Habersiz parti üyeliğine suç duyurusu
Erdoğan'dan ikinci Mehmet Şimşek hamlesi
Burdur ve Antalya'da peş peşe depremler
Yunan gazetesinden dikkat çeken ''14 Mayıs'' anketi
Nisan 2023 kira enflasyon zam oranı belli oldu
Burası İzlanda olsa beğenirsiniz ama burası Ağrı!
Dilencinin yarım günlük kazancı şoke etti