Bakan Soylu'dan Yunanistan'a teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Yunan Göç Bakanı Mitrakis Hatay'da ortak açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Yunan Göç Bakanı Mitrakis Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"BAKANLIKLARIMIZ CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPMAKTADIR"

"Günde 13 kamyon enkazda çalışıyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin geçici iş yeri yapılması konusunda bir çalışmamız oldu. 5 bini tamamlandı, esnaf çalışmalarına başladı. Bakanlıklarımız kendi aralarında ciddi bir çalışma yapmaktadır. Depremin ilk anından itibaren gösterdiğiniz dostluk adına çok teşekkür ediyoruz."