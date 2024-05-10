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Bakan Tekin duyurdu: Caydırıcı cezalar geliyor

Bakan Tekin duyurdu: Caydırıcı cezalar geliyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hazırlanan yeni öğretmenlik meslek kanunuyla öğretmene şiddete cezaların artacağını, caydırıcı tedbirler alınacağını belirtti.

Eğitim camiasını yasa boğan ve tepkilerin gelmeye devam ettiği müdür Oktugan cinayetiyle ilgili Bakan Yusuf Tekin, yeni düzenlemenin yolda olduğunu ifade etti.

Tekin, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında cinayetle ilgili konuşup yeni düzenlemeden detayları paylaştı. İşte Tekin'in açıklamaları:

"Maalesef çok üzücü bir olay oldu. Hep beraber tedbir alırsak çözebileceğimiz konular. Haziran ayından itibaren aldığımız tedbirlerle olayların yaşanmaması için çaba gösterdik. Valilerle yaptığımız toplantıda da gündemlerden bir tanesi okuldaki güvenlik tedbirleriydi.

Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımızın talepleri, caydırıcılığa yönelik talepler oldu. Yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırladık. Bunun içinden okulda şiddeti önlemeye yer veriyoruz. Caydırıcı nitelikte tedbirler alacağız. Hem idari hem de hukuki açıdan tedbirler alıyoruz.

Ceza oranlarının yüzde 50 artmasını sağlayacağız. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenmeyecek. Düzenlemenin haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz."

Etiketler öğretmen ceza bakan tekin
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