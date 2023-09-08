Bakan Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Anayasa açıklaması yaptı. Tunç, "Asıl hedefimiz yeni anaysa. Darbe anayasasıyla yönetiliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Çankırı İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu.

Konuşmasında yeni Anayasa vurgusu yapan Tunç, “Asıl hedefimiz yeni anaysa. Darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Milletimizi demokratik sivil anayasa kavuşmalı. Vesayetçi anlayışı kaldıracak reformu yaptık. Türkiye Yüzyılının başında bu darbeci anayasa milletimize yakışmıyor. Bunun mücadelesini yeni dönemde vereceğiz. Yeni reformlar yaptık” dedi.

Tunç devamında, “Askeri yargıyı kaldırdık, sıkı yönetimi kaldırdık, darbeciler yargılanamaz maddesini kaldırdık. Hak arama yollarını bulmak mümkün değildi onları koyduk. Çocuk, kadın hakları anayasamızda yoktu bunları koyduk. Tüm bu demokratik reformlarla vesayetçi anlayışın tamamının kaldırılmasını sağlayamadık. Darbe anayasasını aslında milletimiz değiştirilmek üzere emanet etti. Bugüne kadar başarılmadı. Bütün temennimiz yeni anayasamızın Türkiye'nin onayına sunulması. Seçim beyyannamemizde sunduğumuz tüm vaatler için çalışmaya devam ediyoruz...” diye konuştu.