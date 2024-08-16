Bakan Uraloğlu otoyol ve köprü zamlarını böyle savundu

Türkiye bugün hem devletin hem de özel sektörün elindeki tüm otoyol, köprü ve tünellere yapılan geçiş ücreti zammıyla güne başlamıştı. Zamların sorulduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "2022 Ocak ayı fiyatlarına ancak geldi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü zamlarına ilişkin konuştu. Uraloğlu, “2022’deki Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu hatta biraz da altında kalmış oldu” dedi. 1071 Malazgirt Zaferi Anma etkinliklerinin tanıtım toplantısı, Okçular Vakfı’nda düzenlendi. Gerçekleştirilen basın toplantısına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Uraloğlu, Malazgirt'in fethi 953’üncü yıl etkinlikleri basın toplantısında, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamla ilgili gelen soruyu cevapladı. Tanıtım toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularının alınması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu köprü ve otoyollara gelen zamla ilgili soruyu cevapladı. Bakan Uraloğlu yapılan zamla ilgili, “2022’deki Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu hatta biraz da altında kalmış oldu” ifadesini kullandı. Otoyol ve köprülerin ardından Avrasya Tüneli'ne de zam geldiGüncel Tüm köprü ve otoyol ücretlerine bir zam dahaGüncel