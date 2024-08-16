Otoyol ve köprülerin ardından Avrasya Tüneli'ne de zam geldi

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 2024 yılı için bir kez daha zamlandı. Tüm otoyol ve köprülere gelen zamların ardından Avrasya Tüneli ücreti de yüzde 40 oranında zamlandı.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, gündüz tarifesiyle geçiş ücretleri şu şekilde belirlendi: Otomobil: 156 TL Minibüs: 234 TL Motosiklet: 60,80 TL

Gece saatlerinde ise geçiş ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Gece 00:00’dan sabah 05:00’e kadar geçiş ücretleri: Otomobil: 78 TL Minibüs: 117 TL Motosiklet: 30,40 TL

Yeni tarifelerle birlikte, otomobil geçiş ücreti 112 TL'den 156 TL'ye, minibüs ücreti 168 TL'den 234 TL'ye ve motosiklet ücreti 43,7 TL'den 60,8 TL'ye çıkmış oldu. Tüm köprü ve otoyol ücretlerine bir zam dahaGüncel