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Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan için romantizmi zirveye taşıdı!

Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan için romantizmi zirveye taşıdı!
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Selçuk Bayraktar, Next Teknofest Sosyal'e katılan eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı "Sizi burada görmek de, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu... Hoş geldiniz" ifadeleriyle karşıladı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, öncüsü olduğu yerli ve milli sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal'in açıldığını duyurdu. Bunun ardından platformda üyelik açan bir diğer isim de Bayraktar'ın eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar oldu.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ilk olarak "Next Sosyal'e selam" paylaşımında bulundu. Eşinin bu paylaşımını alıntılayan Selçuk Bayraktar, "Sizi burada görmek de, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu... Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Next Teknofest Sosyal'e katılan eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı "Sizi burada görmek de, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu... Hoş geldiniz" ifadeleriyle karşıladı.

 

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Etiketler Selçuk Bayraktar sümeyye erdoğan karşılama hoşgeldiniz
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