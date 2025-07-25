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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı ve THK yöneticilerine suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı ve THK yöneticilerine suç duyurusu
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına müdahale ederken alevlerin ortasında kalarak şehit düşen 10 evladımızın acısı sürerken HKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı ve THK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu...

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, Eskişehir'de meydana gelen orman yangınlarında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün hayatını kaybetmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir ve Afyonkarahisar Valileri, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç ve yöneticileri, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı, Eskişehir Jandarma Komutanı ve ihmali tespit edilecek diğer personeller, görevi kötüye kullanma veya görev ihmalleriyle suça iştirak ettiği tespit edilecek olan bürokratlar, memurlar, kolluk amirleri ve diğer personeller hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başvuru dilekçesinde yer alan isimlerin, "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi", "kamu görevini kötüye kullanma", "kamu görevinin ihmali", "ihaleye fesat karıştırma" ve "genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması" suçlarını işledikleri ifade edildi.

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