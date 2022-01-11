  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Yanık'tan hijyenik ped fiyatları için yeşil ışık yaktı

Bakan Yanık'tan hijyenik ped fiyatları için yeşil ışık yaktı

Bakan Yanık'tan hijyenik ped fiyatları için yeşil ışık yaktı

Ankara’da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar ile ilgili "Çalışma yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar soruldu. Bakan Yanık bu konuda bir çalışma başlayabileceklerini söyledi. Bakan Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

Bu zam sadece kadınları vurdu! Yüzde 50 zam geldiBu zam sadece kadınları vurdu! Yüzde 50 zam geldiEkonomi

 

Etiketler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık hijyenik ped ped kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İBB çalışanından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya dava
Yıl 2022, yer İstanbul... ''Ucuz ekmek'' kuyruğu böyle görüntülendi
''Kulüp''ün yıldız ismi Fırat Tanış'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı
Esra Erol canlı yayınında ''beyin yakan'' anlar!
Kademeli elektrik tarifesi 8 günde çarptı!
Bilim insanlarından ezber bozan keşif: Koronavirüsten koruyan hastalık açıklandı
Okulda ''sapık'' alarmı! 15 öğrenci şikayetçi oldu
Erdoğan'ın masasındaki anket, diğer anketleri yalanladı
Bitcoin için çarpıcı tahmin! Yıl sonunda ne kadar olacak?
Bu ''anne'' çöp konteynerine çöp değil insanlığını attı!