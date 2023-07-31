Bakan Yerlikaya duyurdu: Esenyurt'taki saldırıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, T.Ö. ve oğlu A.Ö.'nin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAK İÇİN BOŞUNA ÇABALAMAYIN"

Yerlikaya paylaşımının devamında "Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898’nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik. Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" sözlerine yer verdi.