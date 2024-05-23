Bakan Yerlikaya duyurdu: ''Kertenkele''nin çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de ''Kertenkele'' lakaplı B.T.'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen "Mahzen-48" operasyonunda elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı ve halen cezaevinde bulunan B.T.'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, operasyonda suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını kaydetti.



"Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:



"Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda Elebaşılığını “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️



Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye… pic.twitter.com/f6S7VvLAYP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 23, 2024

İHA