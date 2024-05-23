  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: ''Kertenkele''nin çetesi çökertildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: ''Kertenkele''nin çetesi çökertildi

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de ''Kertenkele'' lakaplı B.T.'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen "Mahzen-48" operasyonunda elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı ve halen cezaevinde bulunan B.T.'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, operasyonda suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

İHA

Etiketler Ali Yerlikaya suç örgütü kertenkele
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En düşük emekli aylığı için yeni rakam ortaya çıktı En düşük emekli aylığı için yeni rakam ortaya çıktı Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL Fenerbahçe taraftarı Ergin Ataman'ı çıldırttı Fenerbahçe taraftarı Ergin Ataman'ı çıldırttı Acı haber gece yarısı geldi: 1 asker şehit Acı haber gece yarısı geldi: 1 asker şehit Borcunu ödeyemeyen Demirören'den dev satış: Ziraat Bankası'na devredildi Borcunu ödeyemeyen Demirören'den dev satış: Ziraat Bankası'na devredildi Dolar durdu, altında rüzgar tersine döndü Dolar durdu, altında rüzgar tersine döndü 7'nci kez taşınan ilçe yeşile büründü; nakil ağaçlar meyve verdi 7'nci kez taşınan ilçe yeşile büründü; nakil ağaçlar meyve verdi UEFA Avrupa Ligi’nde kupanın sahibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi’nde kupanın sahibi belli oldu Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza