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''Ülkü Ocakları adliyenin etrafını saracak''

''Ülkü Ocakları adliyenin etrafını saracak''
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Ankara'da uğradığı silahlı suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş ile ilgili soruşturmada her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkarken, gazeteci Yavuz Selim Demirdağ canlı yayında "Ülkü Ocakları adliyenin etrafını sarmaya hazırlanıyor" iddiasını ortaya attı.

Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucunda hayatını kaybetmişti. 

 Sinan Ateş ile ilgili davanın ilk duruşması 1 Temmuz’da görülecek. Duruşmaya ilişkin Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirdağ’dan dikkat çekici bir iddia geldi.

Halk TV’de Sorel Dağıstanlı’nın Gündem Özel programına konuk olan Demirdağ, Ülkü Ocakları’nın duruşmanın görüleceği Ankara Adliyesi’nin etrafını binlerce kişiyle sarmaya hazırlandığını öne sürdü.

Demirdağ’a göre Ülkü Ocakları mensupları, CHP lideri Özel’in içeriye girmesine izin vermemeyi planlıyor.

Bu bilginin kendisine bir gün önce geldiğini savunan Demirdağ, birkaç saat önce de bilgiyi teyit ettiğini söyledi.

Demirdağ devamında şunları dedi:

“Yurdun birçok bölgesinden otobüs kaldırarak Ülkü Ocakları’nın gençlerini oraya yığmak için çok ciddi bir hazırlık içerisindeler. Neden bir mahkeme engellenmeye çalışılır anlamış değilim.”

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Etiketler sinan ateş ülkü ocakları ülkücüler Sinan Ateş cinayeti dava mahkeme
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