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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten olay sözler: ''Bahçeli de duruşmaya gelmeli''

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten olay sözler: ''Bahçeli de duruşmaya gelmeli''
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Ankara'da suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile bir araya geldi. Gazetecilerin, ''Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın davayı takip etmesini istiyor musunuz?'' sorusuna yanıt veren Ayşe Ateş, ''Yıldırım'ın adı zaten dosyada şüpheli olarak var. Eninde sonunda bir şekilde gelecek. Bahçeli bence de olmalı. Şimdiye kadar korudular, çabaları boşuna gitmesin gelsinler yine korusunlar'' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün genel merkezimizde Ayşe Ateş ile bir araya geldik. Sinan Ateş'in katilleri, katillerini kollayanlar, kimin çevresinde olup olmadıklarına bakılmaksızın hak ettikleri cezayı almalı. Yargının, suçu ve suç işleyenleri değil, hakkı koruyacağı günler için hep beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AYŞE ATEŞ, BAHÇELİ'Yİ DURUŞMAYA ÇAĞIRDI

Ayşe Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Görüşme sonrası Babacan ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Ayşe Ateş'e "Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın davayı takip etmesini istiyor musunuz? Sizin de işaret ettiğiniz bir isim kendisi" sorusu yöneltildi. Bu soruya MHP kanadına meydan okuyarak yanıt veren Ateş, " Yıldırım'ın adı zaten dosyada şüpheli olarak var. Eninde sonunda bir şekilde gelecek. Bahçeli bence de olmalı. Çünkü burada yargılananların neredeyse hepsi Ülkü Ocakları ve MHP mensubu. Şimdiye kadar korudular, çabaları boşuna gitmesin gelsinler yine korusunlar. O kadar uğraştılar." ifadelerine yer verdi.

"MHP DURUŞMADA HAZIR BULUNACAK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, öldürülen Sinan Ateş'i kastederek "İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler sinan ateş ayşe ateş MHP ülkü ocakları
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