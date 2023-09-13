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Bakanlık duyurdu: 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu

Bakanlık duyurdu: 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
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Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura Çekimi'nin yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DHY Kura Çekimi, Bakanlığın YouTube kanalında noter huzurunda canlı olarak yayınlandı. Kura çekimi ile 297'si yan dal uzmanı olan 1812 uzman tabip ve 11 bin 623 tabip olmak üzere toplam 13 bin 435 hekimin görev yeri belirlendi.

Etiketler bakanlık sağlık Sağlık Bakanlığı
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