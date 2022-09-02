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Bakanlık duyurdu! Yeni Avukatlık Ücret Tarifesi onaylandı

Bakanlık duyurdu! Yeni Avukatlık Ücret Tarifesi onaylandı

Adalet Bakanlığı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin yeniden belirlendiğini duyurdu.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır.

Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun.

Etiketler avukatlık ücret tarifesi adalet bakanlığı
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