Bakanlık duyurdu! Yeni Avukatlık Ücret Tarifesi onaylandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk kez Sedat Peker çıkışı

''Erdoğan, Sedat Peker’in elinde ne olduğunu kestiremiyor''

İstanbul'un ''perili köşk''ü 500 milyon TL'ye satıldı!

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