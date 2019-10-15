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  3. 15 Ekim 2019 21:15

Bakanlık son rakamı açıkladı ! İşte öldürülen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 611 olduğunu açıkladı.

Bakanlık son rakamı açıkladı ! İşte öldürülen terörist sayısı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 611'e yükseldiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu."

MSB paylaştı ! YPG'li teröristler böyle vurulduMSB paylaştı ! YPG'li teröristler böyle vuruldu

 

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