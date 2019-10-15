Bakanlık son rakamı açıkladı ! İşte öldürülen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 611'e yükseldiğini duyurdu.
MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu."
Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu. 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2019
#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/uanN6Q51qI
MSB paylaştı ! YPG'li teröristler böyle vuruldu
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