Bakanlıktan skandal ''ben aşılandım'' videosu

Kültür ve Turizm Bakanlığı "GoTurkiye" resmi hesabından paylaştığı videoda videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan skandal bir video paylaşıldı. Videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi. Video sosyal medyada gelen tepkiler üzere, yayından kaldırıldı.



Paylaşılan videoda, "Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna Turizm için Çifte Güvenlik diyoruz! Gelin ve #TurkishRiviera'nın tadını gönül rahatlığıyla çıkarın" ifadeleriyle yayınlanan videoda, turistleri karşılayan otel görevlilerinin maskelerinde "Enjoy, I'm vaccinated (Keyfini çıkar, aşılıyım)" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" demiş tepki toplamıştı.



